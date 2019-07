Mezzo si ribaltai su A12 durante lavori | un morto e tre feriti

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per garantire lo svolgimento di operazioni di soccorso, e’ stato temporaneamente chiuso il tratto tra Civitavecchia e Civitavecchia sud in direzione Roma dove, in un’area di cantiere gestito dalla ditta esterna Avr, regolarmente delimitata e segnalata, si e’ verificato un incidente sul lavoro causato dal ribaltamento di unmanovrato dagli operai dell’impresa. L’incidente ha coinvolto quattro addetti della ditta Avr: tre di essi sono rimastimentre un quarto ha perso la vita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti immediatamente il personale medico del 118, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Per gli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Civitavecchia e di rientrare alla ...

