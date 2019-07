Mercatone Uno : Zingaretti mostra busta paga da 28 euro - ‘lasciati soli da governo’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Questa è la busta paga di una lavoratrice in cassa integrazione di Mercatone Uno: 28 euro. Sono stati lasciati soli dal Governo. Ecco la mia denuncia, perché cose del genere non devono più accedere”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb mostrando in un video la busta paga di una lavoratrice di Mercatone Uno. L'articolo Mercatone Uno: Zingaretti mostra busta paga da 28 euro, ‘lasciati soli ...

Mercatone Uno : Inps - liquidate richieste Tfr - pagamento entro 15 luglio : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – La Direzione Provinciale di Bologna e l’Agenzia complessa di Imola hanno liquidato tutte le richieste di Tfr, complete di documentazione, presentate dai lavoratori del Mercatone Uno residenti nell’area metropolitana. Il pagamento sarà corrisposto ai lavoratori entro il 15 luglio prossimo. Lo rende noto l’Inps in un comunicato.E’ stato pienamente mantenuto l’impegno, assunto ...

Mercatone Uno : Donazzan - 'in Veneto aziende esposte anche per mln di euro' (2) : (AdnKronos) - Dal canto loro, le Regioni interessate hanno confermato la disponibilità ad effettuare la ricognizione sulle strumentazioni finanziarie regionali attivabili per possibili interventi di supporto anche nei confronti delle aziende fornitrici coinvolte nella crisi del gruppo. La Regione Ve

Mercatone Uno - ok cassa integrazione straordinaria per 1.824 lavoratori : A distanza di un mese dalla crisi che ha colpito la Mercatone Uno, una prima risposta e' arrivata. cassa integrazione per 1.824 lavoratori

Come ottenere indietro i soldi se hai fatto acquisti da Mercatone Uno : Quartier generale di Mercatone Uno a Cesano Maderno, Milano (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images) Il fallimento di Mercatone Uno è stato, il mese scorso, una doccia gelata per tutti i dipendenti, che ora potranno accedere alla cassa integrazione fino alla fine del 2019. Ma ci sono conseguenze anche per i clienti che hanno in corso un ordine di acquisto o che hanno già versato un acconto sui prodotti venduti dall’azienda e che ...

Mercatone Uno : Rizzoli - 'primo passo - da Lombardia sostegno a lavoratori' : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Soddisfazione per la decisione presa al Ministero dello Sviluppo economico di ripristinare l'amministrazione straordinaria per azienda e lavoratori di Mercatone Uno è stata espressa dall'assessore lombardo all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. Gli addetti

Mercatone Uno - Mise : accordi su As e Cigs : 20.31 Sono stati siglati al Mise due accordi per il rientro del Gruppo Mercatone Uno in procedura di amministrazione straordinaria e per lo sblocco della cassa integrazione straordinaria, a seguito del fallimento della società acquirente Shernon. La Cigs partirà dal 24 maggio e durerà fino al 31 dicembre 2019. I lavoratori non percepiscono lo stipendio dal mese di aprile (quando ne hanno ricevuto solo due terzi). "Soddisfatto" il Vice Capo di ...

Mercatone Uno - in arrivo cassa integrazione straordinaria fino a fine anno per i 1.800 lavoratori : È in arrivo la cassa integrazione straordinaria per i 1.800 lavoratori di Mercatone uno lasciati a casa dopo l’improvviso fallimento dell’acquirente Shernon Holding, su cui è in corso un’inchiesta per bancarotta fraudolenta. La svolta è arrivata nel corso dell’incontro al ministero dello Sviluppo economico tra il vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Giorgio Sorial, il sottosegretario Davide Crippa, i rappresentanti ...

Mercatone Uno : Donazzan - 'inchiesta necessaria e tempestiva' : (Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - “L’attenzione della magistratura che ha aperto con tempestività una inchiesta sul fallimento di Shernon Holding, proprietaria di buona parte dei punti vendita della catena Mercatone Uno, è un elemento positivo, che attendavamo e che sarà molto utile per fare chiarezza

Mercatone Uno - l'ad di Shernon indagato per bancarotta fraudolenta : La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Valdero Rigoni, amministrato delegato della holding che lo...

Mercatone Uno - l’ad di Shernon Holding indagato per bancarotta fraudolenta : Sono passate quasi tre settimane dalla notte tra il 24 e 25 maggio scorso, quando oltre 1800 lavoratori seppero solo tramite un messaggio via Facebook e WhatsApp che erano rimasti senza lavoro. Ora Valdero Rigoni, amministratore delegato di Shernon Holding, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno e che è fallita, è indagato per bancarotta fraudolenta dal procuratore aggiunto di Milano Riccardo Targetti e dal pm Roberto ...

Mercatone Uno - commissari chiedono la proroga della cessione e poi si dimettono : Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato l’avviso per le candidature a commissario straordinario del gruppo Mercatone Uno. Sul sito del Mise viene spiegato che entro le ore 14 di venerdì 14 giugno i soggetti interessati potranno inviare le dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico. Nella tarda serata di martedì sono arrivate infatti le dimissioni degli ormai ex commissari Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo ...

Mercatone Uno - i Commissari si dimettono : ora vendita e ammortizzatori : I Commissari di Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria hanno consegnato al Mise le loro dimissioni: "Passaggio...

