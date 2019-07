Melanoma | di che cosa si tratta e come possiamo proteggerci?

Melanoma cutaneo : il tumore in aumento in Italia sia negli uomini che nelle donne : Il Melanoma cutaneo è un tumore la cui incidenza è in costante aumento, sia negli uomini che nelle donne. E’ quanto dichiarato dai medici dell‘Istituto dermopatico dell’Immacolata, Irccs di Roma (Idi) riuniti questa mattina in una tavola rotonda per discutere del “Nuovo percorso diagnostico terapeutico del paziente affetto da Melanoma cutaneo“. Nel 2018, il numero di nuovi casi in Italia si aggira intorno a 13.700, ...