Max Nardari torna al cinema con la commedia Di Tutti i colori e da domani al timone del

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dopo il successo de “Una famiglia a soqquadro” prodotto da Reset Production, uscito nelle sale nel 2017 e a breve in anteprima televisiva sulla RAI, il poliedrico regista e produttore Maxalla regia con il film “Di” in uscita nelle saletografiche dal 18 luglio prodotto da Bell Film, White Wolf Production e due case di produzione russe. Il cast è ricco di nomi: Andrea Preti, Olga Pogodina, Nino Frassica, Alessandro Borghi, Paolo Conticini, Giancarlo Giannini, Tosca D’Aquino,Luis Molteni e Pietro De Silva. Il film è unadegli equivoci, molto pop e ambientata nel mondo della moda, che racconta la storia di Giorgio (A.Preti), un ragazzo talmente bugiardo che arriva persino a fingersi gay pur di trovare lavoro all’interno di una casa di moda. Olga (O. Pogodina), invece, è una bella ragazza russa, giunta in Italia per lavorare come vice ...

