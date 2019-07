Mattia Marciano Uomini e Donne e la ex dell’Isola dei Famosi La coppia-boom esce allo

U&D : Mattia Marciano - dopo le voci sulla Nasti - starebbe con Viktorija Mihajlovic : Risale a pochi giorni fa il rumors secondo il quale Angela Nasti penserebbe ancora al suo più famoso ex fidanzato: Mattia Marciano. Il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, però, racconta un'altra verità sul napoletano: pare che da circa un mese l'ex tronista di Uomini e Donne frequenti una delle figlie di Sinisa Mihajlovic, Vicktorjia. Presunto nuovo amore per Mattia Marciano La vita privata di Angela Nasti continua a tenere banco su siti ...

Segnali di riavvicinamento tra Angela Nasti e Mattia Marciano : Angela Nasti e Mattia Marciano stando a diversi rumors si starebbero molto riavvicinando dopo la rottura avuta qualche tempo fa. Angela Nasti, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, come tutti sapranno bene, ha avuto una lunga storia con Mattia Marciano. Motivo per cui l’ultima indiscrezione lanciata su di loro dal magazine Chi dalla sua pagina ufficiale instagram ha già acceso gli animi dei loro rispettivi fan. Di cosa ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

