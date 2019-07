Massacro tribale in Papua Nuova Guinea | almeno 24 vittime

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019)ventiquattro persone, tra cui donne e bambini, sono state barbaramente massacrate lunedì 8 luglio nel villaggio di Karida, in, nella provincia di Hela, a seguito di svariati scontri tra tribù indigene. I clan, nella regione selvaggia ad Ovest del Paese, si combattono da oltre vent'anni, ma l'arrivo delle armi automatiche ha reso gli scontri più letali, intensificandone la violenza. Questa volta, purtroppo, l'ennesimo scontro tra tribù si è risolto in un vero e proprio. La provincia coinvolta è tragicamente famosa per avere un tasso di criminalità tra i più alti al mondo e per la sua situazione politico sociale molto tesa....

magicaGrmente22 : Papua Nuova Guinea, almeno 24 morti in massacro tribale - PolincoItalia : Massacro tribale in Papua Nuova Guinea - SDC02899267 : Massacro tribale in Papua Nuova Guinea -