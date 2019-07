Maserati Levante - Al volante della Trofeo

quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dando spazio a due interpretazioni dellOttovù biturbo di 3.8 litri estrapolate dallunità montata sulla Quattroporte, con le nuove GTS ela famigliaadesso soddisfa chi non si accontenta dei 430 CV messi in campo dal V6 di 3.0 litri che spinge le versioni sinora poste al verticefamiglia. Potenze ad hoc per lEuropa. In realtà, la GTS e laavevano completato lo schieramentoSuv del Tridente già da qualche tempo, ma solo fuori dallEuropa. Nel Vecchio Continente arrivano con picchi di potenza diversi, ovvero 530 anziché 550 CV per la GTS e 580 invece che 590 CV nel caso. La differenza è dovuta al fatto che, dalle nostre parti, i due motori adottano il filtro antiparticolato, grazie al quale questesono già allineate alle norme Euro 6d Final.In un sol colpo Suv e sportiva doc. Per quanto riguarda la, la riduzione ...

