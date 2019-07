Marino | in 90 giorni chiudemmo Malagrotta | poi piano venne cancellato

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Sulla questione dei rifiuti della Capitale “io non so quale pensiero guidi, se c’e’ un pensiero, chi governa oggi Roma, ma certamente tutte le giunte che mi hanno preceduto hanno conservato una situazione in un cui l’unica soluzione per gestire i rifiuti era la grande buca di, con tutti gli interessi perseguiti dai privati. Noi in 90quella discarica che per motivi igienico-sanitari ed ambientali andava chiusa nel 2007, come aveva chiesto l’Unione Europea. Lo facemmo predisponendo unmolto articolato che prevedeva la realizzazione di alcuni ecodistretti dotati di biodigestori destinati ad utilizzare l’umido, trasformando il rifiuto in ricchezza, perche’ con gli scarti alimentari sarebbe stato prodotto gas”. Lo ha dichiarato il professor Ignaziointervenendo questa mattina dagli Stati ...

