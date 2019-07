Mariah Carey | “Ecco con quante persone ho fatto sesso”

Mariah Carey : "Ho fatto sesso solo con 5 persone" - : Elisabetta Esposito Mariah Carey racconta il numero di persone con cui ha fatto sesso: ecco cosa ha raccontato l'artista in un'intervista dai dettagli intimi Rivelazione hot per Mariah Carey, ecco con quanti uomini è stata. L’artista, come riporta JustJared, ha rivelato in un’intervista dettagli intimi sulla sua vita privata, nello specifico il numero di uomini con cui è stata a letto. A quanto la stessa cantante ha detto, nutre una ...

Mariah Carey ha fatto sesso con solo 5 uomini : Quasi 50 anni, due figli e due divorzi, eppure Mariah Carey è stata a letto con 5 uomini appena in tutta la sua vita. A confessarlo la stessa diva, dalle pagine di Cosmopolitan.Non ho avuto molti uomini, ma il pacchetto è vario. Sono stata a letto solamente con cinque uomini nella mia vita, sono un tipo molto pudico, se paragonata alle mie colleghe del settore.Frecciatina, quest'ultima, non indifferente. Chissà a quali cantanti si riferisce, ...

Mariah Carey “vince” la Bottle Cap Challenge stappando il tappo di una bottiglia con la voce : Vedere per credere! The post Mariah Carey “vince” la Bottle Cap Challenge stappando il tappo di una bottiglia con la voce appeared first on News Mtv Italia.

Bottle Cap Challenge - la geniale versione di Mariah Carey - il video social : La sfida social dell'estate 2019 si chiama Bottle Cap Challenge, e consiste nello 'stappare' una bottiglia con un calcio volante. Tra i tanti sportivi che si sono esibiti su Instagram, è comparsa dal nulla Mariah Carey, diva della musica che ha deciso di concedere ai propri fan una versione alternativa della Challenge.Mariah, infatti, ha sì stappato una bottiglia, ma grazie all'uso della propria celebre voce. Nessun calcio, per la Carey, ...

Mariah Carey per la fa saltare un tappo con la voce! : Dopo la moda del secchio d'acqua gelida è arrivata quella della #bottlecapchalleng, far saltare il tappo di una bottiglia senza toccarla con le mani. L'ultima è Mariah Carey che per farlo saltare... La nuova mania che sta prendendo piede sulla rete si chiama #bottlecapchallenge. L’ultima ad aggiungersi a questa challenge è la splendida cantante americana Mariah Carey, che per fare questo usa un suo dono di natura: la sua meravigliosa ...