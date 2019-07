Maria morta annegata in piscina | «Dopo autopsia spariti gli organi»

Dramma a Venezia - morta a 24 anni Marianna Serena : era stata l’angelo del Carnevale : Marianna Serena, ex Angelo del Carnevale di Venezia, è morta a 24 anni stroncata da una improvvisa emorragia cerebrale seguita da arresto cardiaco. La ragazza si trovava a casa del fidanzato quando è stata colta dal malore che non le ha lasciato scampo. Nel 2015 si era lanciata dal campanile di piazza San Marco in un abito rosso e arancione come da tradizione.

Amianto alle ex officine FS - è morta Maria Rosa Brizzi - vittima n. 304 : “Sterminio senza fine” : Ha lavorato al bar e alla mensa dal 1975 al 1992: da tempo combatteva contro un mesotelioma. "Quando finirà lo sterminio?" si chiedono i colleghi. A Fanpage.it Maria Rosa aveva detto: "Ogni mattina mi dico: adesso ci sono, stasera non lo so. Ecco il regalo che mi ha fatto la ferrovia. È uno schifo, si sono comportati come dei cani”.Continua a leggere

Addio Loredana Simioli - è morta la Mariarca di Telegaribaldi : Si è spenta al termine di una lunga malattia l’attrice napoletata Loredana Simioli, classe 1978. “Sono profondamente addolorato dalla scomparsa dell’attrice Loredana Simioli. Se ne va un’amica e una grande artista che con dignità e determinazione ha lottato fino all’ultimo giorno contro il cancro. Per me non è stata solo la sorella del mio fraterno amico Gianni Simioli ma una bravissima artista che ha rappresentato ...

Loredana Simioli è morta/ Addio a Maria di Reality film di Matteo Garrone : Loredana Simioli è morta, ha perso la battaglia col cancro. Famosa per il ruolo di Mariarca a TeleGaribaldi aveva recitato in Reality di Matteo Garrone.

Mamoiada. Maria Dessoli morta dopo essere precipitata dal balcone : Drammatico incidente domestico lunedì mattina a Mamoiada nel Nuorese. Maria Dessoli, di 69 anni, è morta dopo essere precipitata dal

Bari - è morta a 55 anni la professoressa Marialuisa Zuppetta : insegnava diritto all'UniSalento : Da un anno combatteva con un tumore ma non aveva mai abbandonato il suo ruolo di professore aggregato a Lecce. I funerali venerdì 14 giugno

Il Segreto - trame spagnole al 14 giugno : Maria torna a Cuba - Elsa scopre che Adela è morta : Le avvincenti vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di Adela. Maria, invece, lascerà Puente Viejo insieme a Fernando mentre Elsa tornerà a casa dopo l'operazione al cuore. Il Segreto: Maria e Fernando lasciano Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 10 ...

Marianna Greco - trovata morta in casa con 4 coltellate : indagato il marito per omicidio : Svolta nel caso sulla morte di Marianna Greco, la 37enne di Novoli trovata cadavere nella sua abitazione con 4 coltellate alla gola il 30 novembre 2016. La Procura di Lecce dopo 3 anni ha deciso di riaprire il caso, considerato all'epoca un suicidio, richiedendo la riesumazione della salma e l'autopsia e indagando il marito della vittima, Emanuele Montinaro, per omicidio volontario.