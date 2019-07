Marco Melandri annuncia il ritiro Addio alle moto | ' Giusto così | non ho più stimoli'

La favola è finita per Marco Melandri : Una stagione di quelle da dimenticare per Marco Melandri che ha confermato il suo ritiro dalle corse. Per il pilota romagnolo una carriera costellata da tanti successi, è vero, ma mai quanto ci si aspettava da un talento come il suoMarco Melandri ha deciso di appendere il casco al chiodo. È stato l’andamento tutt’altro che positivo di questa stagione ancora in corso a far maturare nel numero 33 la sofferta decisione. «A fine stagione ...

Superbike - Marco Melandri annuncia il ritiro : “Le favole hanno una fine. Bisogna avere il coraggio di dire basta” : La notizia era ormai nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità. Marco Melandri ha deciso di ritirarsi. Il pilota ravennate ha comunicato la sua scelta in una conferenza stampa a Milano. “Macio”, che compirà 37 anni, terminerà comunque la sua stagione nel campionato Superbike con la sua Yamaha del team GRT Una bellissima carriera quella di Melandri, durata ben 22 stagioni tra Motomondiale e Superbike. Il culmine è stato ...

