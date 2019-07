Manifest seconda puntata | trama e anticipazioni 10 luglio 2019 su Canale 5

cubemagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019). La serie tv della NBC va in onda in chiaro su5 da mercoledì 10. Ecco di seguito il cast completo e lesul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA1X04 Bagaglio non reclamato. Un messaggio misterioso porta Saanvi a chiedere l’aiuto di Ben per scoprire un segreto sull’aereo. Nel frattempo, Michaela inizia a mettere in discussione la natura delle chiamate, si fa prendere dall’ansia, e lascia Jared a subirne le conseguenze.1X05 Coincidenze. Questo episodio si concentra sui drammi personali di alcuni protagonisti. Verranno mostrate le storie di coloro che sono rimasti indietro all’indomani dello scomparsa del volo Montego 828. Intanto, Michaela cerca di proteggere Jared dalle conseguenze sul lavoro, mentre tiene a bada i suoi sentimenti personali. Nel ...

