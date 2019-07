Maltempo | ‘torrenti’ d’acqua in strada a Pescara | uomo trascinato via**

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Undalla corrente d’acqua che ha invaso la, bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio indosso. E’ successo a, nella zona residenziale dei Colli innamorati, tra le aree più martoriate – a causa delle pendenze che la contraddistinguono- dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la cittadina abruzzese. In un video in possesso dell’Adnkronos, di appena due secondi, si vede l’steso a terra, il capo tenuto in alto, letteralmentedalla corrente. La scena si svolge in via di Sotto. L'articolo: ‘torrenti’ d’acqua inMeteo Web.

