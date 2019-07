Maltempo oggi | tempesta da Milano Marittima a Pescara DIRETTA

Meteo - ondata di Maltempo oggi in Italia. DIRETTA : Meteo, ondata di maltempo oggi in Italia. DIRETTA Allerta della protezione civile su molte regioni adriatiche. Nelle Marche e in Abruzzo spiagge devastate da vere e proprie tempeste Parole chiave:

Maltempo - le Marche devastate dalla pioggia e dal vento : ingenti danni a Numana : Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle Marche, purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi: pioggia e vento hanno causato tantissimi danni, specialmente sulla spiaggia anconetana di Numana che è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i ...

Maltempo - Marche in ginocchio. Tanti danni - Numana devastata da pioggia e vento : Un martedì terribile, terrificante sulla costa adriatica. E potrebbe non essere finita qui. La tempesta di pioggia e vento ha lasciato il segno, un segno pesante. Spiagge devastate, strade...

Maltempo in Slovenia - gravi danni per tempeste di pioggia e vento [FOTO] : Una violenta ondata di Maltempo, con temporali, forti venti e grandinate si e’ abbattuta durante il fine settimana durante su una sessantina di localita’ della Slovenia, provocando inondazioni e gravi danni materiali. Lo ha detto all’agenzia di stampa STA il sindaco di Rogatec, Martina Mikolica, commentando le conseguenze del Maltempo di ieri, che ha danneggiato in particolare alcune zone della Stiria. Secondo i dati raccolti e ...

Maltempo in Puglia : intense grandinate nel foggiano - danni alle coltivazioni : Un leggero cedimento in quota della struttura anticiclonica presente sull'Italia ha favorito lo sviluppo di instabilità atmosferica pomeridiana in Puglia, dopo un lungo periodo di bel...

Maltempo - nubifragio su Milano : pioggia e grandine. Strade allagate - quercia crolla su un'auto LE PREVISIONI : Un nubifragio si è abbattuto in prima serata su Milano e l'hinterland. pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

Torino grandine oggi : danni Maltempo - morto un uomo di 65 anni : Torino grandine oggi: danni maltempo, morto un uomo di 65 anni L’estate è ormai arrivata o forse ancora no? Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella mattina di oggi 22 giugno 2019 su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. Grandinate hanno colpito in particolare Milano e Torino. Torino grandine oggi: esonda il fiume Seveso Esondato per ben due volte il fiume Seveso; si registra una tragedia sfiorata in località ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del Maltempo : grandine molto grande e tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord-Est Italiano e del Nord della Penisola Balcanica. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Maltempo - grandine e pioggia al Nord : 11.40 Ondata di Maltempo al Nord con violenti temporali e grandinate. A Milano un nubifragio ha provocato l'allagamento di tombini, sottopassi e scantinati. A Baranzate, una donna è riuscita a uscire dalla sua auto, sommersa dall'acqua in un sottopasso. Seveso sotto osservazione, dopo una piccola esondazione, che potrebbe ripetersi a causa delle insistenti piogge. A causa di un allarme frana, chiusi 18 chilometri dell'autostrada A5 ...

Maltempo a Torino - violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...

Maltempo - violentissimo nubifragio a Torino : città imbiancata dalla grandine - 72mm di pioggia - gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO] : Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a ...

Ondata di Maltempo nel nord della Germania : vento a 110 km/h e pioggia - numerosi feriti : Una violenta Ondata di maltempo ha colpito il nord della Germania: si sono registrate forti raffiche di vento e intense precipitazioni, che hanno provocato almeno 21 feriti. Tre donne e quattro uomini sono stati feriti da un ramo mentre partecipavano ad una festa di matrimonio in una cittadina del land Meclemburgo-Pomerania. Un albero si è spezzato a causa delle forti raffiche alle porte di Berlino ed è caduto ferendo 11 persone. Secondo le ...

Maltempo e Tennis - Ronald Garros : Dokovic-Thiem sospesa di nuovo per pioggia : La pioggia interrompe di nuovo la semifinale del Roland Garros tra Novak Dokovic, numero uno del mondo, e Dominic Thiem, quarta testa di serie del tabellone. Dopo l’interruzione di ieri, che ha portato al rinvio odierno, il Maltempo ha nuovamente costretto i giocatori ad abbandonare il campo, mentre stavano disputando il quinto set in cui l’austriaco era in vantaggio 4-1 (40-40) sul serbo. L'articolo Maltempo e Tennis, Ronald ...

Maltempo Emilia Romagna : “La pioggia ha danneggiato il turismo di Maggio” : Il Maltempo che si e’ abbattuto nelle scorse settimane sull’Emilia-Romagna ha “di fatto annullato l’offerta” al mare, nel “mese di maggio” determinando una ferita “difficile” da rimarginare malgrado il primo weekend di giugno, con il bel tempo, abbia iniziato a invertire la rotta. A leggere cosi’ l’avvio del periodo estivo per il turismo regionale e’ il presidente di ...