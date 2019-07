Maltempo | nell’estate 2019 in media 6 grandinate al giorno | il doppio rispetto all’anno

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Dall’inizio dell’estatesi conta unadi seial, esattamente ilallo stesso periodo dello scorso anno, con effetti devastanti sulle coltivazioni agricole colpite“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati ESWD in occasione dell’ultima ondata diche si è abbattuta sulla Penisola. “Manifestazioni temporalesche violente accompagnate da chicchi di ghiaccio anche di grandi dimensioni – sottolinea la Coldiretti – sono caduti a macchia di leopardo lungo la Penisola provocando gravissimi danni alle coltivazioni in campo, dal pomodoro alle pesche, dai meloni alle mele, dal grano al mais ma anche alle serre. Dal Veneto all’Emilia Romagna, dalla Toscana fino alle Marche è già partita la conta dei danni che potrebbero ammontare a milioni di euro, con la perturbazione in rapida estensione. La ...

