Maltempo nelle Marche | spiagge devastate Un morto a Osimo

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate : in ginocchio Numana e Siroli : Un martedì terribile, terrificante. E potrebbe non essere finita qui. La tempesta di pioggia e vento ha lasciato il segno, un segno pesante. spiagge devastate, strade bloccate, alberi caduti,...

Violento Maltempo nelle Marche : litorale di Ancona devastato - distrutti lidi balneari [VIDEO SHOCK] : Una intensa cella temporalesca si è abbattuta sulle Marche nel tardo pomeriggio di ieri, causando ingenti danni come vi abbiamo mostrato in altri articoli. Il temporale ha prodotto un Violento...

Maltempo - altro tornado al Nord : vortice nelle acque della Baia di Fiascherino - è il 2° in poche ore [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore è particolarmente violento, così sono numerosi i fenomeni estremi: dopo il tornado di Casalborsetti sulla costa dell’Emilia Romagna, poco fa si è verificato un altro fenomeno analogo nella Baia di Fiascherino, a La Spezia. Spettacolari le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Maltempo, tromba marina a La Spezia: le immagini dalla Baia Di Fiascherino ...

Maltempo - il Viminale : “Possono rientrare nelle case 600 evacuati” : Possono rientrare nelle loro abitazioni i circa 600 cittadini di Dervio, in provincia di Lecco, evacuati questa mattina per motivi di sicurezza in seguito all’ondata di Maltempo che ha interessato la zona e ha fatto alzare il livello del torrente Varrone. E’ quanto afferma il Viminale sottolineando che il ministro Matteo Salvini sta continuando a seguire la situazione e che i tecnici che hanno controllato la diga locale “hanno ...

Maltempo in attenuazione ma rischio di altri rovesci nelle prossime ore : Roma - Si è attenuata nella notte appena trascorsa l'ultima ondata di Maltempo che ha coinvolto in particolare l'Italia centro-settentrionale. Le regioni più colpite mercoledì sono state Emilia Romagna, Toscana e Lazio interni, Umbria, Marche e Abruzzo. In particolare sul medio Adriatico tra il tardo pomeriggio e la sera sono transitati temporali anche di forte intensità che dal Pescarese sono scivolati verso il ...

Maltempo : Zaia chiede stato di crisi per territori del Veneto colpiti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - In considerazione dei nubifragi che stanno interessando il Veneto, con pesanti conseguenze per privati, famiglie, aziende, nonché per l’agricoltura e le opere pubbliche, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che i decreti di stato di crisi varati il 5 e il 2

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

Maltempo : in Veneto restano monitorati i fiumi e per i livelli raggiunti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Nella prima metà della giornata di domani – fa sapere l’Arpav - si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con fasi più alterne sulla pianura, porterà per domani sera un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : ancora freddo e Maltempo nelle prossime settimane - illusione d’Estate a inizio Giugno : Stiamo ormai per entrare nell’ultima settimana di un maggio che si è rivelato anomalo dal punto di vista Meteorologico sull’Italia. Diverse irruzioni artiche hanno, infatti, prodotto forte maltempo in diverse occasioni e temperature più fredde della media del periodo. Ieri, giovedì 23 maggio, Campobasso è stata imbiancata da una violenta grandinata e condizioni simili si sono verificate anche in Basilicata, Campania e Umbria. Nell’ultima settima ...

Maltempo - Coldiretti Lombardia : danni per 2 - 5 milioni nelle campagne : In Lombardia l’ultima ondata di Maltempo ha provocato nelle campagne danni per almeno 2,5 milioni di euro: è il primo bilancio di Coldiretti regionale, elaborato sulla base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori. Tra le zone più colpite c’è la provincia di Brescia dove pioggia e forte vento hanno allagato campi, sradicato alberi, compromesso terreni per l’alimentazione degli animali, scoperchiato stalle e ...

Allerta Meteo Abruzzo : ancora criticità arancione per Maltempo nelle province di Teramo - Pescara e Chieti : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’Abruzzo, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha comunicato che per la giornata di oggi restera’ in vigore l’Allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti. Tale Allerta interessera’ i bacini Tordino-Vomano, bacino del Pescara, bacino ...

Maltempo in Puglia - Coldiretti : danni per 2 milioni nelle ultime ore : Ben 2 milioni di euro: è il bilancio dei danni causati dal Maltempo all’agricoltura nelle ultime 72 ore in Puglia, secondo la stima di Coldiretti. Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega che sono state colpite le campagne in provincia di Taranto di Castellaneta, Castellaneta Marina, Ginosa, Ginosa Marina, Palagiano, Palagianello, Mottola, in provincia di Lecce di Campi, Salice Salentino e Guagnano, in provincia di Bari ad ...

Meteo - Maltempo nelle Marche : prorogata l’allerta arancione - frane e fiumi in piena : Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta Meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche ...