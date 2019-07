Maltempo Molise | temporali e forti venti | alberi abbattuti | mezzi pesanti ribaltati

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La violenta ondata dinon ha risparmiato neppure il litorale molisano. Un forte temporale si è abbattuto su Termoli e dintorni nel primo pomeriggio dopo brusco abbassamento delle temperature. Un furgone e motriceda raffiche di vento,, strade allagate, piano interrato dell’ospedale San Timoteo di Termoli invaso dall’acqua, una famiglia in panne sotto il ponte del fiume Sinarca. Numerosi, dal primo pomeriggio, gli interdei Vigili del fuoco di Termoli, Santa Croce di Magliano (Campobasso) e Campobasso per danni causati dalleraffiche di vento, da pioggia e grandine. Diversi gli arbusti di grosse dimensioni finiti su Ss 87 e Ss 647, a San Martino in Pensilis (Campobasso) e Guglionesi (Campobasso). Un autocarro furgonato che transitava sulla Ss16, vicino alla foce del fiume Trigno, si è ribaltato a causa di una raffica di vento, ...

