Maltempo Marche | nelle campagne “scenario apocalittico”

Maltempo - le Marche devastate dalla pioggia e dal vento : ingenti danni a Numana : Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle Marche , purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi: pioggia e vento hanno causato tantissimi danni , specialmente sulla spiaggia anconetana di Numana che è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i ...

Maltempo : tromba d’aria a Ravenna - spiagge devastate in Marche e Abruzzo : L'ondata di Maltempo ha imperversato nel pomeriggio di martedì lungo tutta la costa adriatica della Penisola da nord a sud, colpendo prima la riviera romagnola e poi quella marchigiana e abruzzese. Ingenti i danni a causa di una tromba d'aria in provincia di Ancona con alcune spiagge completamente distrutte come Numana e Sirolo.