Maltempo in Puglia | vento devastante sulle Murge | raffiche di 115km h Tempesta a

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Sud : su Puglia e Molise il “clou” degli eventi estremi con grandine enorme e tornado : Allerta Meteo – Oggi è atteso un importante outbreak di maltempo estremo con intense supercelle in grado di produrre venti distruttivi, tornado e grandine da molto grande ad enorme sull’Italia sudorientale, l’Adriatico meridionale e il sud dell’Albania. Una grande depressione sull’Europa orientale-nordorientale spingerà una depressione a onda breve sull’Italia e i Balcani con una forte corrente a getto sull’area. Nel frattempo, la bassa ...

Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : pesantissima allerta Estofex per la Puglia - grandine enorme - venti distruttivi - tornado e bombe d’acqua : allerta Meteo – Dopo una giornata da incubo con un morto e decine di feriti a causa del maltempo che ha colpito l’Italia da Nord a Sud, anche oggi il nostro Paese sarà bersagliato da fenomeni Meteo estremi ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, un pesantissimo livello di allerta 3 per la Puglia, principalmente per grandine molto grande, venti distruttivi, tornado e nubifragi. Livello 2 per il Centro-Sud dell’Italia, Albania, ...

Maltempo - “esplodono” violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo Puglia : 6 grandinate e una gelata in 7 mesi : Quest’anno in Puglia si sono verificate 6 grandinate e una grande gelata (nei primi giorni di gennaio): lo rende noto Cia Agricoltori Italiani, che parla di una regione colpita dalla tropicalizzazione e dal crescente rischio desertificazione. A periodi di grande siccità, si alternano brevissime e devastanti “stagioni delle piogge” che non fanno altro che peggiorare i problemi relativi al dissesto idrogeologico, che, tra ...

Maltempo in Puglia : intense grandinate nel foggiano - danni alle coltivazioni : Un leggero cedimento in quota della struttura anticiclonica presente sull'Italia ha favorito lo sviluppo di instabilità atmosferica pomeridiana in Puglia, dopo un lungo periodo di bel...

Maltempo - forti temporali in atto tra Puglia e Calabria con temperature di +35-38°C [LIVE] : Intensi temporali si stanno abbattendo sul Sud Italia, in particolare su Puglia e Basilicata. Tra la stessa Puglia e la Calabria si registrano anche le temperature più alte per le regioni meridionali. Segnaliamo +38°C a Luzzi, +37°C a Taurisano, Cosenza, Bisignano, Castrovillari, Capraia e Limite, +36°C a Roma, Firenze, Orvieto, Quarrata, Marsciano, Montale, Fontana Liri, Cropalati, Dipignano, Rende, Cerignola, Nardò, +35°C a Foggia, Gallipoli, ...

Maltempo Puglia : “Agricoltura devastata - il Governo intervenga” : Grandinate nel Leccese, in provincia di Taranto e nell’Alto Tavoliere, piogge torrenziali in tutta la Puglia, uno scenario devastante per gli agricoltori in una primavera che sembra una piaga, una lunga e sfibrante calamità naturale. E’ questo lo scenario dopo la nuova ondata di eventi atmosferici eccezionali che ha colpito gran parte della Puglia, un’area molto vasta, con chicchi di grandine come proiettili a infierire sulle ...

Maltempo in Puglia : grandinate in Salento - disagi e danni alle colture : Intense precipitazioni e violente grandinate hanno colpito nelle scorse ore il Salento, con conseguenti disagi e danni alle colture. La grandine ha imbiancato diverse zone della provincia di Lecce. Nella penisola salentina si registrano bruschi crolli termici accompagnati da piogge sparse e intense. I Comuni più colpiti al momento risultano essere Galatina, Sternatia, Ruffano, Surano e Poggiardo. L'articolo Maltempo in Puglia: grandinate in ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : a Taranto - Bari e Lecce colpiti vigneti - frutteti e campi di grano : Piove sul bagnato in Puglia, tra nubifragi, raffiche di vento fino a 120 km/h, grandinate e piogge incessanti che hanno spazzato le campagne della regione, danneggiando tendoni, teli, strutture e produzioni agricole, afferma in una nota la Coldiretti Puglia. “La straordinaria ondata di Maltempo che imperversa da 2 mesi non ha risparmiato i campi pugliesi, soprattutto le province di Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, ...

Maltempo - Cia Puglia : “Danni per la grandine - situazione critica” : “La mancata apertura della campagna assicurativa agrumi, dopo i danni di questi giorni, avvilisce gli agricoltori che hanno perso il raccolto. I produttori sono disperati. Gli agrumi non saranno risarciti: il paradosso e’ che la grandine e’ considerata un’avversita’ garantita ma nessuna compagnia stipula polizze anzitempo. La politica deve trovare una soluzione e rispondere al grido di dolore del mondo agricolo in ...

Maltempo Puglia : “Il primo bilancio dei danni delle grandinate è di 2 milioni di euro” : Si estende a macchia d’olio l’area colpita dalle bombe d’acqua e dalle grandinate delle ultime 72 ore e sale la conta dei danni in campagna, stimati da Coldiretti per la Puglia, in 2 milioni di euro. E’ il primo bilancio dopo l’ultima ondata straordinaria di Maltempo nella ‘maledetta primavera’ 2019 che ha compromesso gravemente il raccolto nei campi e che fino a giovedì non ci darà ...

Maltempo in Puglia - Coldiretti : danni per 2 milioni nelle ultime ore : Ben 2 milioni di euro: è il bilancio dei danni causati dal Maltempo all’agricoltura nelle ultime 72 ore in Puglia, secondo la stima di Coldiretti. Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega che sono state colpite le campagne in provincia di Taranto di Castellaneta, Castellaneta Marina, Ginosa, Ginosa Marina, Palagiano, Palagianello, Mottola, in provincia di Lecce di Campi, Salice Salentino e Guagnano, in provincia di Bari ad ...

Maltempo Puglia : al via l’istruttoria per la richiesta dello stato di calamità : L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rende noto che e’ stata avviata l’attivita’ istruttoria da parte degli Uffici regionali per verificare i danni riportati alle imprese agricole e agroalimentari ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi calamitosi di aprile e maggio. A valle degli approfondimenti ad oggi in corso, la Regione Puglia provvedera’, ai sensi del ...