Maltempo | gru cade in mare all' ex Ilva di Taranto | un disperso

Maltempo - a Taranto il vento trascina in mare gru dell’ex Ilva : operaio disperso : Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta su Taranto e una gru dell’ex Ilva è precipitata in mare cedendo sotto i venti che, intorno alle 19, hanno iniziato a soffiare impetuosi. Una vicenda che riporta drammaticamente alla mente la storia di Francesco Zaccaria, operaio che nel 2012 era al lavoro su una delle gru dell’Ilva scaraventata in mare da un tornado arrivato dal mare. E nel mare Francesco trovò la morte: il suo corpo fu recuperato a ...

Gru di ArcelorMittal precipita in mare a causa del Maltempo - un disperso : Il maltempo abbattutosi stasera su Taranto ha fatto precipitare in mare una gru dell'ex Ilva, ora ArcelorMittal, e una persona è dispersa. In un incidente analogo nel novembre del 2016 morì il gruista Francesco Zaccaria

Maltempo - violenti temporali sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Maltempo in Francia : fulmine colpisce gruppo di adolescenti - 11 feriti : Forte Maltempo sta interessando la Francia nelle ultime ore a causa di una vasta saccatura atlantica presente sull'Europa centro-occidentale. Il contrasto fra aria mite e aria più fresca che...