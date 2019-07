ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019)ondata dida previsioni, sulla costa adriatica abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (Teramo), un forte temporale si è abbattuto su Pescara, accompagnato da una lunga, condel diametro da 3 a 5 cm. Diciotto le persone che finora si sono rivolte al pronto soccorso per le ferite provocate dai. In ospedale anche una donna incinta, con ferite al volto e al capo. I pazienti, apprende l’Ansa in ospedale, hanno riportato contusioni e ferite, principalmente al capo, e sono tutti da suturare. Nei centri abitati si segnalanoai tetti alle automobili, molte con il parabrezza sfondato dallavideo da instagram/cottage viagginelle Marche, la spiaggia di Numana distrutta. Lo sconforto: “Non è rimasto più niente qui” ...

SkyTG24 : Violenta grandinata a Pescara, chicchi grandi come arance: feriti - monicascapin77 : RT @notizieeuropa: Maltempo, a Pescara chicchi grandine grandi come arance: feriti - Cascavel47 : Maltempo, chicchi di grandine grossi come arance: feriti e danni per violenta grandinata a Pescara… -