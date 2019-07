Maltempo | a Pescara anche donna incinta tra feriti**

**Maltempo : la testimonianza - 'da 62 anni a Pescara mai visto nulla di simile'** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "In 62 anni di vita non ho mai visto nulla di simile. Dal cielo cadevano pietre, se la grandine ti prendeva sulla testa credo si sarebbe aperta come un cocomero. Io ero in strada, sono rientrata a casa sana e salva ma ho trovato l'abitazione allagata, i vetri spaccati. In

**Maltempo : la testimonianza - ‘da 62 anni a Pescara mai visto nulla di simile’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “In 62 anni di vita non ho mai visto nulla di simile. Dal cielo cadevano pietre, se la grandine ti prendeva sulla testa credo si sarebbe aperta come un cocomero. Io ero in strada, sono rientrata a casa sana e salva ma ho trovato l’abitazione allagata, i vetri spaccati. Insomma, un disastro…”. Così Assunta Del Rosso, 62enne pescarese, racconta all’Adnkronos della violenta grandinata ...