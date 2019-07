Maltempo a Pescara | allagato il garage dell’ospedale FOTO

Maltempo Pescara - all’ospedale Santo Spirito parcheggio allagato e auto sommerse da oltre 1 metro d’acqua : Danni anche all’ospedale Santo Spirito di Pescara a causa della violenta grandinata e del nubifragio che si sono abbattuti sulla città nel pomeriggio, causando numerosi feriti. Come si vede dalle immagini postate sui social network, almeno venti automobili sono rimaste sommerse da oltre 1 metro e mezzo d’acqua nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Pescara, ...

Maltempo - sindaco : Pescara impraticabile : 18.22 "La città è impraticabile.Vigili e operai sono tutti in strada, ma non sono sufficienti a gestire l'emergenza" Maltempo. Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, sottolineando come si tratti di un fenomeno straordinario, con una "grandinata violentissima". E' stato attivato il Centro operativo comunale. Il comandante della Polizia municipale di Pescara, Maggitti, dichiara: "E' un fenomeno mai visto, mai ricordato. Una situazione ...

**Maltempo : ‘torrenti’ d’acqua in strada a Pescara - uomo trascinato via** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Un uomo trascinato dalla corrente d’acqua che ha invaso la strada, bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio indosso. E’ successo a Pescara, nella zona residenziale dei Colli innamorati, tra le aree più martoriate – a causa delle pendenze che la contraddistinguono- dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la cittadina abruzzese. In un video in possesso dell’Adnkronos, di appena ...

Maltempo - grandinata senza precedenti a Pescara : città “bombardata” da chicchi enormi - decine di feriti - auto e finestre distrutte. “Mai visto nulla di simile - il capoluogo è impraticabile” [FOTO e VIDEO] : Ha smesso di piovere in questi minuti a Pescara, ma i carabinieri sono ancora al lavoro nella zona Stadio insieme ai vigili del fuoco per negozi e case allagati tra via Scarfoglio, via Ricciutelli e via Davalos dopo una violenta grandinata con chicchi grandi come arance seguita da un potente nubifragio che ha scaricato 30-40cm di acqua in città, forse anche mezzo metro in alcune strade. Segnalati danni ingenti nel capoluogo di provincia: tetti e ...

**Maltempo : a Pescara anche donna incinta tra feriti** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Tra i feriti dalla violenta grandinata che si è abbattuta su Pescara giunti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è anche una donna incinta che, colpita dalla grandine, ha riportato una ferita profonda sul labbro superiore. Tra i fer

