Madonna choc su Maluma Non era previsto ma leccherei ancora i suoi piedi

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Francesca Galici La collaborazione traè una delle più iconiche degli ultimi tempi. Lui è un sex symbol della musica mondiale e lei non si è lasciata sfuggire l'occasione di rilasciare dichiarazioni piccati sul videoclipcontinua a essere una indiscussa regina del pop mondiale, non solo per la sua musica ma anche e soprattutto per il suo modo di essere, spesso sopra le righe e mai banale. Le ultime collaborazioni consono diventate rapidamente iconiche e il videoclip di Medellìn è una vera e propria perla per i cultori del genere. Di tutto il video, però, c'è una scena che più di altre ha catturato l'attenzione ed è quella in cuilecca idel suo partner. Un momento feticistico che ha fatto molto clamore e di cui la cantante è tornata a parlare recentemente in un'intervista a iHertradio. Lady Ciccone non nasconde il suo ...