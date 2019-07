Ma quale lite | Meghan e Kate fotografate felici ad una partita di polo insieme ai bambini

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roberta Damiata Uno scoop davvero unico quello di vederee con i rispettivile due principesseper una voltaSe non ci fossero le foto, sarebbe quasi una notizia incredibile.Middleton eMarklead unadi, (come nelle foto postate dal sito Hello) in compagnia dei. Il Piccolo Archie in braccio a mammache indossa un largo abito color verde militare, e George il primogenito die William vicino alla zia con la solita faccia furbetta., invece, con un vestito a fiori rosa e le soscarpe di corda, è stata impegnatissima a correre dietro al piccolo Louis, che sembra essere davvero una piccola peste. In ogni caso le due Duchesse sono state vicine e hanno lasciato che ipotessero in qualche modo giocaredimostrando che tra loro non c’è nessun astio, anzi, la ...