M5S : Fico al passo con restituzioni - 25mila euro nel 2018 : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – In casa M5S figurava tra i ‘ritardatari’, in realtà dietro la mancata ‘restituzione’ del taglio dello stipendio e della diaria del presidente della Camera Roberto Fico c’erano solo ‘problemi tecnici e non politici”, mettono in chiaro dal suo staff. Un ritardo che Fico, a quanto apprende l’Adnkronos, ha recuperato ieri, mettendosi al passo con le ...

“M5S e Lega? Un’alleanza strutturale”. Così abortisce l’intesa tra Fico e il Pd : Roma. Quegli abbozzi primordiali di possibili intese tra M5s e Pd, gli stessi a cui forse il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora ha provato a dare sostanza con una improvvida intervista, abortiscono a metà pomeriggio nel mezzo del Transatlantico, nella voce riflessiva di Emilio Carelli. “Ma

Scontro LegaM5S su Spadafora - Fico : “Non deve dimettersi - Salvini stia più attento al linguaggio” : Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto in difesa del sottosegretario Vincenzo Spadafora, di cui Salvini ha chiesto le dimissioni: "È sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega alle Pari opportunità, quindi quando interviene così pubblicamente nell'ambito delle sue competenze lo fa perché ha analizzato un dato che vuole combattere con la delega che ha".

Rimborsi M5S - anche Fico e Toninelli nella blacklist : Era appena lunedì scorso, quando il Blog delle Stelle ha incenerito le due deputate del Movimento Gloria Vizzini e Veronica Giannone. Espulse d'imperio, a mezzo agenzia di stampa, per...

Luigi Di Maio - pace con Alessandro Di Battista per affondare Roberto Fico? Indiscreto M5S : Meglio averlo per amico che come nemico. E così Luigi Di Maio preferisce fare di Alessandro Di Battista un suo sostenitore. Il motivo, però sarebbe un altro. Il vicepremier sa benissimo di non poter sopravvivere all'avanzata del suo più acerrimo avversario: Roberto Fico. Trovare una sponda nel più p

Camera - Gariglio (Pd) sospeso 3 giorni per aver gettato fogli a Fico. Due a Marattin per le mani in faccia a deputato M5S : L’ufficio di presidenza della Camera ha deciso le sanzioni per tre deputati coinvolti nei disordini scoppiati in Aula il 14 febbraio scorso. Il deputato Davide Gariglio (Pd), accusato di aver tirato un plico di fogli in direzione del presidente Roberto Fico, ha ricevuto una censura di tre giorni con interdizione dai lavori parlamentari. Il collega dem Luigi Marattin starà invece fermo due giorni: è stato filmato mentre metteva le mani ...

Luigi Di Maio accoltellato da Fico alla luce del sole : "La Nugnes rimarrà sempre nel M5S" : "Oggi il capogruppo del MoVimento 5 Stelle Stefano Patuanelli ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l'espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del M5S al Senato. Nugnes, che ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Manifesto in cui affermava il suo intendim

Il M5S è in difficoltà e riemerge la cultura anti impresa di Di Maio : Roma. E’ ripartita la telenovela sulla revoca o meno, sulla nazionalizzazione ma anche no, delle concessioni autostradali. “Se vogliamo fare giustizia – ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando a Genova del crollo del Ponte Morandi – come Stato abbiamo il dovere di

M5S espelle la senatrice Nugnes. Fico : «Rimarrà sempre con noi» : «Oggi il capogruppo del MoVimento 5 Stelle Stefano Patuanelli ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l'espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del M5S...

M5S espelle la senatrice Nugnes : “Si dimetta e liberi il posto”. Ma Fico : “Resterà sempre una del Movimento” : La senatrice grillina Paola Nugnes, dopo che in un’intervista a il Manifesto di domenica 23 giugno ha annunciato di voler passare al gruppo Misto, è stata ufficialmente espulsa dal M5s. “A nostro avviso”, si legge nell’annuncio dell’espulsione pubblicato sul Blog delle stelle, “la senatrice dovrebbe dimettersi e liberare il posto. Inoltre ha espresso ripetutamente la volontà di votare contro il provvedimento ...

Roberto Fico contro Salvini e Di Maio : “cambiamo il M5S” : Roberto Fico contro Salvini e Di Maio: “cambiamo il M5S” La recente intervista rilasciata da Roberto Fico a Repubblica crea un ulteriore spaccatura all’interno del Movimento. Il Presidente della Camera dei Deputati si è scagliato – senza troppi giri di parole – sia contro Di Maio (per la gestione delle dinamiche interne del partito), sia contro il partner di governo, Matteo Salvini (per la politica migratoria e la gestione ...

M5S nel caos e Fico torna ad alzare la voce : organi collegiali e confronto ora : E' caos nel MoVimento 5 Stelle. E Roberto Fico, l'anima ortodossa dei pentastellati torna a farsi sentire, tenuto conto del tracollo che ha subito il MoVimento alle ultime Europee. Pungolo anche le critiche nel libro di Alessabdro Battista. "Oggi abbiamo una responsabilità di governo che dobbiamo sentire, così come io ne ho una istituzionale - dice Fico -. Ma bisogna trovare un luogo idoneo appropriato per dire tutto quello che non va e questa ...

M5S - Roberto Fico chiede un cambiamento radicale : “Torniamo a parlarci o finiremo calpestati” : Nuovi spazi, più confronto, più dialogo. Sono le richieste che il presidente della Camera, Roberto Fico, rivolge al Movimento 5 Stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori non capiremo mai qual è il limite da non valicare. E finiremo per essere calpestati". Quello che chiede Fico è "uno spazio dove tutti possiamo parlare", capendo insieme quale strada percorrere.Continua a leggere