L’ultimo candidato alla Casa Bianca è un miliardario anti climate change

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Tom Steyer (foto: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images) In queste ultime orelista, già lunga, dei candidati democratici, si è aggiunto un nuovo nome: quello di Tom Steyer. Ilattivo nel settore degli hedge fund, è conosciuto soprattutto per il suo impegno ambientale e essere uno strenuo sostenitore della campagna per mettere in stato di accusa Donald Trump. Steyer aveva già ipotizzato di correre per le presidenziali del 2020, salvo poi escludere questa possibilità agli inizi di gennaio. Martedì, ha cambiato nuovamente idea. “Sì, è vero, mi candido come presidente”, ha scritto sul suo profilo Twitter, pubblicando il suo video di presentazione agli elettori d’America. It’s true. I’m running for president. pic.twitter.com/u8x2lZah7Z — Tom Steyer (@TomSteyer) 9 luglio 2019 L’attivismo ambientale Il contrasto al cambiamento climatico è uno ...

