Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari europei

Governo - Salvini pronto a proporre Lorenzo Fontana ministro degli Affari Ue : Alberto Bagnai no, Lorenzo Fontana sì. E’ questione di giorni, se non di ore, la nomina del ministro degli Affari europei, casella lasciata scoperta dopo la partenza di Paolo Savona verso la Consob. Sul nome dell’economista inizialmente circolato in ambienti leghisti il premier Giuseppe Conte avrebbe più di qualche dubbio, così il Carroccio vira sul titolare della Famiglia e della Disabilità. La nomina potrebbe essere formalizzata ...

Droga - Lorenzo Fontana : in un anno investiti 7 milioni nella prevenzione : "In quest'anno di lavoro abbiamo investito sette milioni di euro per la prevenzione dall'uso di droghe, 3 milioni per progetti nelle scuole, 2,2 milioni per il sostegno alle comunità terapeutiche, abbiamo stretto accordi con le forze dell'ordine e aderito alle reti internazionali di cooperazione all