Lo sciopero del trasporto pubblico di Milano | giovedì 11 luglio

Nazanin Zaghari-Ratcliffe in carcere in Iran. Uno sciopero della fame riaccende la speranza : Nazanin Zaghari Ratcliffe, la anglo-iraniana detenuta nel carcere di Evin in Iran, ha interrotto lo sciopero della fame lo sabato scorso 28 giugno e di conseguenza anche suo marito Richard Ratcliffe che era in sciopero congiunto con lei. Richard Ratcliffe, cittadino britannico, si era accampato fuori dall’ambasciata iraniana a Londra per chiedere la liberazione di sua moglie, arrestata a Teheran nell’aprile del 2016. A fargli compagnia in ...

sciopero treni e aerei luglio 2019 : date e motivi della protesta : Sciopero treni e aerei luglio 2019: date e motivi della protesta Previste due mobilitazioni sindacali per fine luglio nel settore trasporti. Ad annunciarle i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: interessata la mobilità locale e autostradale ma anche treni e aerei. Conad compra Auchan, ultime notizie: sindacati chiedono garanzie 24 e 26 luglio: prima stop a trasporto pubblico e ferrovie poi agli aerei In realtà, il prossimo 24 ...

Il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto pubblico - il 26 luglio uno sciopero del trasporto aereo : Il 24 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale (escluso il settore aereo), mentre il 26 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo. Lo hanno annunciato mercoledì i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti,

Coppa d’Africa - allarme rientrato per lo Zimbabwe : nessuno sciopero - la nota della federazione : allarme rientrato. Nessun problema per quanto riguarda la disputa della gara inaugurale di Coppa d’Africa di questa sera tra Egitto e Zimbabwe, nelle ultime ore a rischio per via di una presunta minaccia di sciopero dei calciatori dello Zimbabwe. Clamoroso in Coppa d’Africa: i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare! A tal proposito, la federazione dello stato africano ha subito diramato una nota smentendo tutte queste ...

Protesta degli anarchici L'Aquila per solidarietà a detenute in sciopero della fame : L'Aquila - Azione di Protesta all'Aquila contro il regime carcerario del 41bis da parte di due gruppi che si definiscono "compagni anarchici e anarchiche": uno ha simbolicamente occupato la sala conferenze della sede municipale di palazzo Fibbioni, l'altro e' riuscito a salire sulla gru posta nel cantiere adiacente la Cattedrale di San Massimo in piazza Duomo esponendo un lungo striscione con la scritto: ...

San Carlo - sciopero dei ballerini : salta la prima del Lago dei Cigni : Sciopera il corpo di ballo, salta la prima del Lago dei Cigni. Nonostante oggi nel lungo incontro intercorso tra i sindacati e la Fondazione, le trattative si siano svolte in un clima sereno e ci...

Lo sciopero delle donne in Svizzera : In migliaia hanno manifestato in tutto il paese per chiedere salari più alti, equità e la fine delle molestie sui posti di lavoro

sciopero aerei 24 giugno : protesta del personale di Alitalia e voli a rischio : Nel corso della prima parte del mese di giugno abbiamo assistito ad una serie di agitazioni sindacali. Gli scioperi nel settore dei trasporti proseguiranno anche nelle prossime settimane. Tra le proteste più importanti si segnala lo stop da parte del personale navigante delle società facenti capo al Gruppo Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 24 giugno 2019. A proclamare lo Sciopero nazionale di 24 ore ...

sciopero ATM OGGI 13 GIUGNO/ Milano e non solo : gli orari completi dell'agitazione : SCIOPERO Atm previsto per OGGI, 13 GIUGNO 2019. A Milano e non solo, i mezzi pubblici subiranno cancellazioni o ritardi: ecco i dettagli

sciopero delle guardie mediche - garantite dalla Asl le prestazioni d'emergenza : L'Aquila - Impegno Asl per garantire le prestazioni indispensabili in provincia, in occasione dello Sciopero dei medici di continuità assistenziale (ex guardie mediche), indetto dalle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale Fimmg, Smi e Snami, nei giorni 10 e 11 giugno prossimi dalle ore 20 alle 24. "Verranno comunque garantite", dichiara il direttore generale facente funzione della Asl, Simonetta Santini, ...

sciopero del lavoratori su treni - bus e aerei dal 20 al 24 giugno : I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24 giugno. Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia Il primo Sciopero dei mezzi pubblici ci sarà giovedì 20 giugno 2019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i ...

Lavoro - sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. Manifestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Messina - il sindaco chiude la sede dell'ex Provincia - si barrica al suo interno e inizia lo sciopero della fame : Emanuela Carucci Il primo cittadino ha deciso di iniziare la protesta nell’attesa di evoluzioni che diano concrete risposte al problema del rischio dissesto per le ex Province siciliane Un segnale di protesta forte e chiaro, quello di Cateno De Luca, sindaco metropolitano di Messina. Ha chiuso Palazzo dei Leoni, sede della ex Provincia, e si è barricato al suo interno iniziando lo sciopero della fame a oltranza. La decisione, che ...

Nutella - fa sciopero per 6 giorni la più grande fabbrica del mondo : La più grande fabbrica di Nutella al mondo, quella dove vengono prodotti 600 mila vasetti al giorno, è bloccata: i lavoratori dello stabilimento francese Ferrero di Villers-Ecalles (Senna-Marittima) stanno scioperando per chiedere aumenti salariali. La serrata continua da ormai una settimana e, da allora, nessun camion entra o esce dallo stabilimento, e le materie prime cominciano a scarseggiare. Lo ha spiegato ad Afp Fabrice Canchel, segretario ...