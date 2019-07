LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 maggio Flecca bronzo nel taekwondo

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE18.53 NUOTO – Prossimo appuntamento di giornata la finale dei 400 metri femminili. Al via la nostra Linda Caponi 18.51 ATLETICA – Mentre prosegue la gara di giavellotto, il prossimo appuntamento sarà la finale dei 1500 metri maschili senza azzurri al via 18.49 ATLETICA – Davvero clamorosa la vittoria di Folorunso che ha annichilito le rivali dopo la metà gara!! 18.46 NUOTO – I 400 metri misti sono vinti da Ikari (Gia) 4:12.54 su Grieshop (Usa) e Stupin (Rus) Matteazzi chiude sesto in 4:19.07 18.45 NUOTO – Mattezzi rimonta tra dorso e rana! 18.44 ATLETICA – I 400 metri ad ostacoli femminili sono vinti anzi dominati da FOLORUNSO!!! ORO ITALIAAAA!! Tempo di 54.75 argento per van der Watl (Saf) 55.73eper Iuel (Nor) 56.13!!! 18.42 NUOTO – Dopo i primi 100 ...

