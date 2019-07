oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE18:27 BASKET – All’intervallo il Portogallo è avanti sul Giappone per 32-29 nella finale per ildel torneo femminile. 18:24 NUOTO – Un vero peccato questa finale dei 200 farfalla: dietro la coppia americana composta nell’ordine da Luther e Carter, la giapponese Mochida beffa per un pelo le nostre Cusinato, quarta, e Polieri quinta. 18:20 NUOTO – Tempo della finale dei 200m farfalla femminili con due italiane a caccia del podio: Polieri in corsia 3 e Cusinato in sesta. 18:17 NUOTO – Oro nei 50 rana donne alla brasiliana Alves, argento alla britannica Vasey eall’australiana Hodges. 18:15 CALCIO – Raddoppio della Corea del Nord ai danni dell’Irlanda, ancora 0-0 tra Italia e Cina. 18:13 NUOTO – La vittoria va al britannico ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuot… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 10 maggio. Flecca in semifinale nel taekwondo fuori Rotolo. Bene gli az… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 10 luglio. Italia per scalare il medagliere. Caponi e Matteazzi in fina… -