LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio Italia per scalare il medagliere

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILDELLE10.49 NUOTO –nella quarta di cinque batterie della 4×100 mista con Turchi, Poggio, Razzetti e Vendrame 10.47 NUOTO –in finale con il quarto tempo nella 4×100 mista: 4’06″07. In finale ci sono Usa, Australia, Canada,, Giappone, Germania, Russia e Gran Bretagna 10.42 ATLETICA – In corso di svolgimento le batterie dei 200 piani donne. Non ci sono azzurre al via 10.40 NUOTO – Il Canada con 4’05″53 è in testa alla graduatoria provvisoria davanti a Russia e Gbr 10.35 NUOTO – Al via le batterie della 4×100 mista donne: per l’Scalia, Fangio, Greco e Biagioli. Obiettivo finale 10.33 ATLETICA – Ci saranno due azzurre in finale nel triplo: Ottavia Cestonaro, sesta in qualificazione con 13.55 e Framcesca ...

