LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio Italia per scalare il medagliere

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILDELLE10.30 NUOTO – Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Grieshop (Usa), Ikari (Jpn), Stupin (Rus), Matteazzi (Ita), Paulsson (Swe), Stewart (Usa), Smith (Aus), Szaranek (Gbr) 10.28 NUOTO – Pier Andrea Matteazzi è in finale! L’azzurro chiude l’ultima batteria con il crono di 4’18″18 che gli vale il quarto posto nella graduatoria delle batterie 10.20 ATLETICA – Iniziate le qualificazioni dell’asta uomini. Per l’c’è Alessandro Sinno 10.12 NUOTO – Non ci sarà finale per Lorenzo Glessi nei 400 misti: 4’30″52 il suo tempo che gli vale il settimo posto provvisorio ma mancano ancora tre batterie. In testa il coreano Yang con 4’24″34 10.11 ATLETICA – Cestonaro con 13.55 è quinta momentaneamenbte dopo due ...

