LIVE Senegal-Benin 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Gueye porta in vantaggio i Leoni

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA. 71′ Manè arriva vicinissimo al raddoppio ma il guardalinee segnala fuorigioco. 70′serve Manè al limite dell’area, l’attaccante supera due avversari e chiude il triangolo con il numero 5 che trafigge in diagonale il portiere avversario. 70′ GOOOOOOOOOOOOOOL SENEGAAAAAAAL!!!!!!! A segno! 68′ Primo cambio per il: esce dal campo D’Almeida al suo posto Mama. 66′ CHE RISCHIO! Retropassaggio per Gomis che svirgola il rinvio, la palla passa a pochi centimetri dalla linea die termina in calcio d’angolo. 65′ Altro cambio per idi Teranga: fuori Keita dentro Diatta. 64′ Primo cambio in casa: esce l’infortunato Niang al suo posto entra Diagne. 63′ Niang è rimasto a terra entrano in campo i medici per prestare soccorso ...

zazoomnews : LIVE Senegal-Benin 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: gli Scoiattoli sfiorano il vantaggio con Pote - #Senegal-Be… - partageleen : RT @zazoomnews: LIVE Uganda-Senegal 0-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Leoni della Teranga ai quarti di finale contro la sorpresa Benin! -… - zazoomnews : LIVE Uganda-Senegal 0-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Leoni della Teranga ai quarti di finale contro la sorpresa… -