LIVE Senegal-Benin 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | meglio i Leoni di Teranga nel

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA. 48′ Termina il primo tempo senza ulteriori emozioni. 47′ GRANDE OCCASIONE! Nieng arriva a tu per tu con il portiere, il tiro viene respinto, prova il tap-in Manè ma un difensore respinge in scivolata. 46′ Koulibaly lancia lungo per Keita che stoppa e mette dentro, Verdon è provvidenziale e anticipa Niang che sarebbe stato da solo a porta vuota. 45′ Saranno 3 i minuti di recupero nel primo tempo. 44′ Soukou stende un avversario al limite dell’area dele calcia in porta, l’arbitro fischia fallo e lo ammonisce. 42′ Bella azione sulla destra con Manè che supera un avversario e serve l’accorrente Gueye, il cross viene respinto. 40′ Manè attacca ancora sulla destra ma il suo cross è troppo lungo. 39′ ILCHIEDE UN RIGORE! Niang in area supera un ...

zazoomnews : LIVE Senegal-Benin 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: gli Scoiattoli sfiorano il vantaggio con Pote - #Senegal-Be… - partageleen : RT @zazoomnews: LIVE Uganda-Senegal 0-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Leoni della Teranga ai quarti di finale contro la sorpresa Benin! -… - zazoomnews : LIVE Uganda-Senegal 0-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Leoni della Teranga ai quarti di finale contro la sorpresa… -