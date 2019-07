LIVE Senegal-Benin 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | gol annullato per fuorigioco ai

LIVE Senegal-Benin 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : meglio i Leoni di Teranga nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 48′ Termina il primo tempo senza ulteriori emozioni. 47′ GRANDE OCCASIONE SENEGAL! Nieng arriva a tu per tu con il portiere, il tiro viene respinto, prova il tap-in Manè ma un difensore respinge in scivolata. 46′ Koulibaly lancia lungo per Keita che stoppa e mette dentro, Verdon è provvidenziale e anticipa Niang che sarebbe stato da solo a porta vuota. 45′ Saranno 3 i ...

29′ Manè viene servito sulla destra, supera due avversari e la mette dentro per l'accorrente Niang che viene anticipato di un soffio da Allagbe in uscita. 28′ Keita si libera di due avversari sulla sinistra e mette dentro, palla troppo sul portiere che blocca. 27′ Gli Scoiattoli sembrano aver preso fiducia e hanno alzato decisamente il baricentro. 26′ BENIN ...

Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport al primo quarto di finale della Coppa d'Africa 2019 tra Senegal e Benin. Nel fantastico scenario del Cairo International Stadium, si disputerà un match che si preannuncia molto spettacolare. Nella loro storia le squadre si sono affrontate solo quattro volte e il Senegal è in netto vantaggio con ben tre vittorie e un ...

22.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 94′ Finisce qui! Senegal ai quarti di finale contro il Benin grazie al gol di Mané dopo un quarto d'ora del primo tempo! 93′ Kateregga fermato da uno strepitoso Koulibaly. 92′ Fallo in attacco di Okwi, sfuma un'altra possibilità per l'Uganda! 91′ Torna in avanti il Senegal che guadagna una ...

81′ Nel Senegal entra l'attaccante dell'Inter Keita Baldé per Sarr. 80′ Gran sinistro su punizione del nuovo entrato Kateregga, Gomis respinge in tuffo! Uganda vicino al pareggio! 78′ Il Senegal si salva su un cross basso di Walusimbi. 77′ Nell'Uganda entra Kateregga al posto di Aucho. 76′ Cross di Diatta da sinistra deviato dalla difesa ...

63′ Angolo per l'Uganda, mischia furibonda, alla fine c'è il fuorigioco di Okwi. 62′ Vediamo se l'Uganda saprà approfittare di questa clamorosa occasione mancata dal Senegal. 61′ Mané si fa parare il rigore da Onyango, incredibile! 59′ rigore PER IL SENEGAL! Disimpegno sbagliato dall'Uganda, Mané atterrato in area da Onyango. 59′ Niang ...

55′ Sugli sviluppi della punizione cross da sinistra bloccato da Gomis. 54′ Altro fallo su Okwi, altra punizione per l'Uganda ma da lontanissimo. 52′ Destro di Miya che batte la punizione, alto. 51′ Punizione per l'Uganda per fallo su Okwi. 50′ Mané non aggancia uno spiovente difficile di Ndiaye in area. 48′ Il Senegal inizia in avanti ma palla a ...

45'+3′ Finisce il primo tempo, vantaggio meritato del Senegal anche se Okwi ha cercato più volte il pareggio! Appuntamento tra un quarto d'ora per la ripresa! 45'+2′ Ci prova l'Uganda ma la palla è sul fondo. 45'+1′ Ancora gioco fermo e discussioni per un brutto fallo su Gassama. 45′ Due i minuti di recupero. 44′ Ancora Okwi, destro ...

19′ Corner respinto in fallo laterale. 19′ Angolo per il Senegal. 17′ Cambio nell'Uganda, esce Wasswa infortunato ed entra Awany. 15′ L'attaccante del LIVErpool liberato davanti al portiere lo trafigge con un sinistro sul palo più lontano! 15′ GOOOOOOOL DEL SENEGAL! MANE'! 14′ Wasswa fa sfumare sul fondo un attacco del Senegal. 12′ ...

LE PROBABILI FORMAZIONI LA DIRETTA LIVE DI MAROCCO-BENIN IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI IL PROGRAMMA DEGLI ottavi DI finale Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del secondo ottavo di finale della Coppa d'Africa 2019 tra Uganda e Senegal. Si gioca all'International Stadium della capitale egiziana Il Cairo e i favoriti sono i Leoni della Teranga senegalesi che ...

94′ E' FINITA!!! 92′ Arriva l'ultima sostituzione del match: Ismael Bennacer ha lasciato il campo a Mehdi Abeid. 91′ TRE MINUTI DI RECUPERO! 89′ Tutto in attacco adesso il Senegal! 87′ Doppio cambio: Alfred John Momar N'Diaye viene rimpiazzato da Henri Saivet per il Senegal; per l'Algeria Youcef Belaili ha lasciato il campo a Andy ...

71′ Mahrez sfiora di nuovo il gol del raddoppio!!!!! Calcia un sinistro a giro potentissimo, che sfiora il palo laterale. 69′ Attenzione! Punizine i limiti dell'area per il Senegal. 67′ Youssouf Sabaly commette un brutto fallo in difesa, sarà calcio di punizione per la Algeria.. 65′ Corner per il Senegal, che tenta una reazione disperata. 63′ Primo cambio ...

56′ Con questo risultato l'Algeria balzerebbe in testa al Gruppo C. 55′ Tenta un altro contropiede Mahrez, ma il guardalinee alza la bandierina, segnalando un fallo di fuorigioco. 53′ Aliou Cissè chiede subito una reazione ai "suoi". 51′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! BelailiIIIII HA SFRUTTATO UN ASSIST PERFETTO DI FEGHOULI, TIRANDO UN destro A GIRO CHE ...