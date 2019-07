(Di mercoledì 10 luglio 2019) Sia per quest'anno che per il prossimo, leCommissione europea mettono l'Italia in fondo alla classifica. Nel rallentamento generale che riguarda tutta l'Unione Europea, Bruxelles riconferma però le previsioni fatte la scorsa primavera per il nostro Paese, ratificando l'uscita dalla recessione: +0,1% nel 2019 e +0,7% nel 2020.