L' ignoranza di Di Stefano e la noia di Di Battista | tutto il peggio del Palazzo

espresso.repubblica

(Di mercoledì 10 luglio 2019) E poi i ricordi di Berlusconi, la gaffe sessista del Dalai Lama, le intercettazioni di Lotti. Anche questa settimana se ne sono sentite di tutte i colori. leggetele tutte e date il vostro voto

giocarmon : ** L’asino secondo delle culture rappresenta due elementi discordanti: il sapere e l’ignoranza. I popoli indoeuro… - stefano_romani : RT @Rinaldi_euro: Questo furbacchiotto non è a conoscenza che in Italia ???????????? l’alcol puro viene venduto per poter fare in casa limoncelli… - giocarmon : ** L’asino secondo delle culture rappresenta due elementi discordanti: il sapere e l’ignoranza. I popoli indoeuro… -