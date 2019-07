L’ideona di Venezia | sì alle grandi navi ma ai bambini si vietano il pallone e nascondino

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nella rubrica Colpi di sole, sul Fatto Quotidiano, Ferruccio Sansa definisce ironicamente un'”ideona” l’ordinanza del sindaco Brugnaro che ha pensato di vietare il gioco dele quello della campana ai maggiori di 12 anni. Mentre consente ancora l’attracco dellenel portono. Dopo la delibera contro le prostitute, ironizza Sansa, la battaglia contro il degrado della città portata avanti dalla maggioranza di centrodestra “tocca a un’altra temibile insidia: i giochi dei”. In pratica, i minori di 12 anni, vengono consegnati ai cellulari e ai videogiochi. Meglio rimbecillirsi così che nascondersi o tirare due calci al, per i politicini. E chi pensa di contravvenire alla nuova regola deve stare attento perché le sanzioni possono andare da 25 a 500 euro. Quando la delibera è arrivata in consiglio comunale, ...

