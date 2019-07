Libia | missili dei 007 francesi nelle mani dei soldati di Haftar | Francia sotto accusa

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In un campo militare della città di Gheryan, in, sono stati trovati tra ledei ribelli quattrostatunitensi teoricamente venduti alla. Il New York Times ha raccontato la vicenda, che ora pone al centro della scena la domanda di quanto Parigi sia coinvolta nella guerra in. Qualsiasi sia la risposta, sembra però evidente che ciò che si era detto in Italia, e cioè che vi fosse proprio laa sostenere la rivolta di, potrebbe non essere poi troppo distante dal vero. Quattrovenduti allaeranodei ribelli libici La storia che il New York Times ha rivelato in esclusiva è destinata a far molto discutere. Sembra infatti certo che a Gheryan, a sud di Tripoli, in un campo delle milizie di Khalifasiano stati ritrovati quattroanticarro americani, venduti dagli Usa alla. Questi sonoJavelin di ...

ilpost : Cosa ci facevano quattro missili venduti alla Francia in un campo dei ribelli libici? - RaiNews : Libia: missili su aeroporto di Tripoli, voli sospesi - SkyTG24 : #UltimOra Libia, missili su aeroporto di Tripoli, voli sospesi #canale50 -