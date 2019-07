L’Homo Sapiens che popolò l’Europa giunse dall’Africa prima di quanto si pensi | le

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’uomo moderno, ovvero quello che gli scienziati hanno definito Homo, ha lasciato l’Africa moltodisi pensasse ma non in un’unico momento: le migrazioni sono avvenute in più ondate. Lo dimostrano i resti fossili scoperti in Grecia, che risalgono a 210.000 anni fa, i più antichi mai individuati in Eurasia. Il risultato, pubblicato su Nature, si deve ai ricercatori coordinati da Katerina Harvati, dell’università tedesca Eberhard Karl di Tubinga. Il fossile è stato scoperto, insieme a un altro appartenuto a un Neanderthal e risalente a 170.000 anni fa, nella grotta di Apidima, negli anni ’70, ma entrambi non erano stati mai descritti nel dettaglio, perché molto danneggiati. I fossili, chiamati Apidima 1 e Apidima 2, sono i resti della parte posteriore del cranio e della regione facciale. Per valutare bene le caratteristiche dei resti, i ...

