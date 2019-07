Letizia di Spagna osa con l’abito fucsia e i tacchi killer

Letizia di Spagna - regina di stile con abito low cost da 100 euro (riciclato per la terza volta) : Letizia di Spagna, regina di stile e regina del popolo. Nelle scorse ore, la Sovrana si è fatta notare per aver riciclato per la terza volta un abito low cost (costato all’incirca 100 euro) senza perdere eleganza e regalità. Lo riporta il Daily Mail.La moglie di Felipe, infatti, ha partecipato al meeting all’Associazione AECC (Spanish Association Against Cancer) a Madrid, sfoggiando un abito con ricami e stampe ...

Letizia di Spagna ricicla l’abito low cost per la terza volta e non sbaglia : Letizia di Spagna ha incantato con un perfetto look estivo, riciclato per la terza volta senza perdere di regalità. La Sovrana ha partecipato a Madrid a un workshop sul cancro presentandosi con un fresco abito bianco a fiori rosa, firmato Asos. costo? 84 euro circa. Letizia è particolarmente affezionata a questa mise che ripropone per la terza volta in poco tempo: la prima volta nel novembre 2018 per accogliere il Presidente cinese in visita di ...

Letizia di Spagna osa in top e pantaloni bianchi : il risultato è spettacolare : Letizia di Spagna ha inaugurato la nuova edizione dell’Atlàntida Film Fest. Sullo suggestivo sfondo del Castell de Bellver a Palma di Maiorca, la Sovrana ha dato il meglio di sé. A 46 anni la moglie di Felipe è in splendida forma e la esalta con un look semplice ma di grande effetto. Letizia osa ancora, questa volta con un top smanicato nero che mette in mostra i muscoli scolpiti delle braccia. Lei lo abbina a un paio di pantaloni bianchi ...

Kate Middleton svela il segreto del suo giardino. E copia l’abito a Letizia di Spagna : Kate Middleton ha riaperto al Royal Hampton Court Palace Garden Festival il giardino da lei ideato in occasione del Chelsea Flower. La Duchessa di Cambridge è radiosa mentre si aggira tra cespugli, fiori e cascate, accompagnata da piccoli aiutanti provenienti da diverse associazioni benefiche, come mostrano le foto pubblicate sul profilo Twitter di Kensington Palace. Kate ha rivelato il segreto della sua creazione che ha avuto un grandissimo ...

Letizia di Spagna ricicla il tubino e non sbaglia : a 47 anni è perfetta : Letizia di Spagna ricicla ancora il look e non sbaglia. La Sovrana ha partecipato a Madrid col marito Felipe a un incontro della Fondazione Principessa delle Asturie, l’associazione che prende il nome dal titolo di sua figlia Leonor, e che si occupa di promuovere i valori della scienza e della cultura. Letizia si è presentata con un elegante tubino color tiffany del suo stilista preferito, Hugo Boss. Una abito formale ed elegante ma non ...

Felipe VI e Letizia di Spagna - la nuova generazione (formato famiglia) che convince : Felipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoFelipe VI e Letizia di Spagna, cinque anni sul tronoDopo l’investitura a ...

Kate Middleton e Letizia di Spagna - «regine» moderne in carrozza : Kate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di Spagna sulla stessa carrozza. Le due, entrambe ex borghesi e destinate a ...

Letizia di Spagna al Castello di Windsor : il look formale è deludente : Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe in Inghilterra. Il Sovrano ha infatti ricevuto dalla Regina d’Inghilterra l’investitura a Cavaliere della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco britannico. La Regina ne è il capo e sono ammessi solo 24 membri, da lei stessa designati. Dunque, l’occasione è delle più formali. Sarà per questo che Letizia ha scelto un look convenzionale, decisamente estraneo al suo ...

Letizia di Spagna incanta con la gonna del potere ma commette un errore : Letizia di Spagna ha partecipato con il marito Felipe a un evento alla Accademia Reale di lingue a Madrid. La Sovrana si è presentata con un look da manager, indossando la gonna del potere. Si tratta di una longuette celeste con cintura in vita, in stile anni ’60, firmata Hugo Boss, lo stilista preferito di Letizia che recentemente ha sfoggiato un suo completo rosso. Il fatto è che questa gonna piace alle teste coronate e ce l’hanno ...

Letizia di Spagna osa coi pantaloni rossi e incanta. Meglio di Meghan e Kate : Letizia di Spagna è semplicemente incantevole mentre presenzia alla chiusura del seminario di giornalismo e comunicazione a Burgo de Osma. La Regina, 46 anni, difficilmente commette scivoloni di stile. E anche in questa occasione conferma la sua classe e la sua eleganza. Letizia sfoggia un outfit total red, riciclato, che aveva già indossato lo scorso marzo. Più ancora di Kate Middleton, lei sa riproporre look già visti, senza mai stancare, ...

Letizia di Spagna sfida Meghan Markle : l’abito da Regina è low cost : Letizia di Spagna premia le donne d’eccezione e stupisce ancora una volta per il suo look. La Sovrana ha indossato un abito estremamente elegante, in voile azzurro, che nasconde un segreto: sembra una gonna ma in realtà si tratta di pantaloni (che ora vanno molto di moda tra le teste coronate). Lo abbina a una cintura nera di stoffa, clutch firmata Felipe Varela e décolletée bon ton di Magrit, il marchio di calzature preferite da ...

Letizia di Spagna batte Kate Middleton : il tailleur pantaloni che dovremmo avere tutte : Letizia di Spagna incanta col tailleur pantaloni bianco, firmato Carolina Herrera. Dopo la tuta di Mango, la Sovrana dà il meglio di sé durante la visita alla Foundation Against Drug Addiction (FAD) a Madrid. Si presenta con un completo candido, di una delle sue stiliste preferite, che abbina con un top a righe d’oro e a delle scarpe con cinturini incrociati, di Magrit. Letizia ancora una volta è di un’eleganza impeccabile. Il suo ...

Nemmeno Kate Middleton ha osato tanto! Letizia di Spagna con la tuta low cost da 49 - 99 euro : Letizia di Spagna si è presentata con un look decisamente poco regale ma incantevole alle finali del FameLab España 2019, concorso internazionale di scienze. La Sovrana, abbandonato il raffinato tubino bianco, indossa una tuta blu, firmata Mango, da 49,99 euro. Un capo low cost che aveva già indossato due volte nel 2015. Nemmeno Kate Middleton, regina del riciclo e del risparmio, ha mai osato tanto: riproporre per la terza volta un outfit ...