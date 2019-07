ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019)del Pd inalla Camera, dopo l’inchiesta giornalistica di Buzz sui finanziamenti alla. Al momento del voto della legge sul turismo ihanno tirato fuori deicon la cifre 49, che fa riferimento ai finanziamenti pubblici che il tribunale di Genova ha contestato al partito di via Bellerio, e con il numero 65 che fa invece riferimento alla cifra che, secondo i parlamentari chevano, laavrebbe ricevutoSalvini: “da? Mai preso un rublo, querelo”. M5s: “Noi non facciamo gli interessi di altri Paesi” L'articoloinperPddurante la votazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

solox_te : RT @fattoquotidiano: Lega, protesta in Aula per presunti fondi dalla Russia: deputati Pd alzano cartelli durante la votazione - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Lega, protesta in Aula per presunti fondi dalla Russia: deputati Pd alzano cartelli durante la votazione - RichbonesE : RT @fattoquotidiano: Lega, protesta in Aula per presunti fondi dalla Russia: deputati Pd alzano cartelli durante la votazione -