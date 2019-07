ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Mosca, Metropol Hotel. 8 ottobre 2018. Un incontro di un’ora e 15 minuti trascritto da Buzzfeed in cui Gianluca Savoini, responsabile dei rapporti tra laa e lagià ai tempi di Bossi, e altri cinque uomini – di cui tree due italiani – discutono un accordopercon 65 milioni di dollari derivati dalrusso la campagna elettorale del Carroccio in vista delle elezioni europee. Il punto centrale dell’accordo si gioca su quella che nella conversazione riportata dal sito è uno “sconto” o “commissione” sulvenduto dallaa all’Eni. Questi, per fare un esempio, sono i termini della proposta: se Mosca vendea 94 all’Italia, Eni lo compra a 100. E a quel punto lapropone di prendersi 4 perla campagna elettorale. Tutto quello che è oltre quella cifra, al ...

espressonline : Un incontro segreto a Mosca. E una trattativa coi russi per finanziare la Lega. L'escamotage: una mega partita di g… - Cascavel47 : Lega, l’incontro segreto coi russi per finanziare il partito col petrolio: “Il 6% è vostro. Quello che va oltre il… - smilypapiking : RT @emifittipaldi: Il fedelissimo di #Salvini, Savoini, ha trattato con i russi per finanziare la Lega attraverso una compravendita di gas.… -