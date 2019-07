Lega | accuse dagli Usa | Emissario cercava soldi a Mosca Matteo Salvini

"L'Europa come il Nazismo e l'Urss" J'accuse di Rinaldi (Lega) su Affari : "Il segnale uscito dalle urne con diverse sfumature alle elezioni del 26 maggio non è arrivato ai piani alti delle istituzioni europee. In questi giorni abbiamo capito che non c'è stata quella discontinuità che ci aspettavamo". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi, intervistato da Affaritaliani.it. "Al di là... Segui su Affaritaliani.it

Massimo Pericolo risponde alle accuse di un colLega ad un live - per il web parla di Jamil : Nel corso delle giornate di ieri ed oggi un video ha gradualmente iniziato a catturare le attenzioni degli appassionati di rap italiano. Si tratta di una clip, con ogni probabilità ripresa da un cellulare, in cui è possibile ascoltare alcune dichiarazioni di Massimo Pericolo, fatte dal rapper durante il suo ultimo live. Nel breve video è possibile vedere l'artista mentre si difende da alcune accuse, o meglio, risponde a delle provocazioni di un ...

Caso CR7 - il Legale della Mayorga : «Accuse non ritirate - solo cambiato sede» : L’accusa di stupro mossa a Cristiano Ronaldo dall’ex modella statunitense Katheryn Mayorga resta in piedi. I legali della donna l’hanno ritirata dal tribunale del Nevada, ma hanno deciso di presentarla al Tribunale federale degli Stati Uniti. «Le accuse non sono state ritirate», ha detto la legale della Mayorga. «La denuncia ritirata l’abbiamo presentata negli stessi […] L'articolo Caso CR7, il legale della Mayorga: ...

Lega - tra Giorgetti e Maroni scambi di accuse e messaggi incrociati sui 49 milioni : Chi comanda adesso fa il nome di chi comandava prima. Chi comandava prima non ci sta: e invita a rivolgersi a chi il potere lo tiene in mano adesso. Che quella della Lega fosse la storia di un partito animato da feroci lotte intestine era noto. Ed è anche comprensibile che gli scontri sotterranei diventino più violenti ed evidenti quando l’argomento è Legato ai 49 milioni di fondi pubblici ottenuti con una truffa ai danni dello Stato. Mai ...

“Salvini come Renzi si è ingrassato - troppi social e poco lavoro!” Accuse pesantissime a leader della Lega : L’attacco arriva diretto come un treno sulla pancia di Matteo Salvini da parte del grillino Alessandro Di Battista Non perde occasione per attaccare Matteo Salvini, suo alleato di governo, il grillino Alessandro Di Battista. Ospite di AdnKronos Live entra a gamba tesa sul reato di abuso d’ufficio, “l’ennesima stupidaggine”, dice, del leader della Lega. Quelle del Carroccio sono “chiacchiere da bar”, ...

Arresto ex patron Bari - il Legale del sindaco di Trani : “accuse infondate” : La difesa del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, indagato per falso, abuso e peculato nell’indagine sta valutando di presentare ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro di beni del valore di 46 mila euro. Venerdì scorso sono state arrestate 5 persone tra le quali l’ex patron del Bari Calcio Cosmo Antonio Giancaspro. Al sindaco viene contestato di aver pilotato la delibera di Giunta comunale con la quale si affidava la ...