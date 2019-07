wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (foto: Ben Torres/Bloomberg via Getty Images) Il Garante per la privacy, l’garante della concorrenza e del mercato e l’per le garanzie nelle telecomunicazioni, meglio conosciuta come Agcom, hanno pubblicato undiciper rafforzare la cooperazione in materia di privacy e big. I suggerimenti sono il frutto di un’indagine conoscitiva avviata a maggio 2017 che ha coinvolto il mondo accademico così come diversi esponenti del settore finanziario,telecomunicazioni e dell’editoria, e ha l’obiettivo di ridurre i rischi legali all’utilizzo intensivo dei dati sul fronte della concorrenza così come dei diritti fondamentali. “La disponibilità in capo ai grandi operatori digitali, attivi su scala globale, di enormi volumi e varietà di dati … e della capacità di analizzarli ed elaborarli ha dato luogo a inedite forme ...

virginiaraggi : Lunedì 8 luglio apriremo il #corridoiodellamobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta. 3 nuove linee per le periferie a… - MilanoCitExpo : Le nuove linee guida delle autorità italiane sui big data #DipartimentoInnovazioneTecnologia - fabrifibra65 : RT @CislNazionale: #noiCISLsiamo @grazianigio: Rafforzamento rete prime linee, priorità al territorio; giovani, alleati naturali di un sind… -