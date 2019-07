Le notizie del giorno – Il caos stadio della Spal | l’Atalanta gioca a San Siro | le nuove

Calciomercato - le notizie del giorno – La nuova Samp - i nomi per l’attacco del Bologna - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA nuova SampDORIA DI DI FRANCESCO – L’ultima stagione è stata comunque molto importante ma adesso l’intenzione in casa Sampdoria è quella di alzare definitivamente l’asticella. Il presidente Ferrero si sta ...

Calciomercato Inter news/ Domani la chiusura dell'affare Barella! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, oggi 9 luglio 2019: Nicolò Barella ad un passo dalla squadra nerazzurra, Domani la fumata bianca definitiva.

Ultime notizie Roma del 09-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lega chiede di aumentare anche oltre 15 volte le multe previste dal decreto sicurezza bis alle navi che non rispettano indiretti introdotti dal testo le nuove sanzioni secondo un emendamento presentato alla camera prima firma Igor Righetti capogruppo del Carroccio in commissione affari costituzionali arriverebbero da un minimo di 150 mila ...

Le notizie del giorno (17.30) : NUOVA LITE NEL GOVERNO: SALVINI CHIEDE LE DIMISSIONI DI SPADAFORA Scontro M5s-Lega dopo che il sottosegretario 5 stelle aveva dato del maschilista al vicepremier. La replica: "Se pensa che sono così brutto e cattivo, fossi in lui mi dimetterei". E sul governo: "È dura continuare se ogni giorno ne sparano una". Di Maio: "Quanto casino per un'intervista, pensiamo a lavorare". Annullato l'incontro del governo sui centri contro la violenza sulle ...

