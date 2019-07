Le notizie del giorno 19 30

Le notizie del giorno (ore 19.30) : 'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA Conte approva la scelta di Salvini: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attività". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Alle 18 il giuramento al Quirinale. LA FRANCIA AMMETTE: "NOSTRI MISSILI IN UNA BASE DI HAFTAR", SALVINI: "FATTO GRAVISSIMO" Parigi: "Erano inutilizzabili e non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier: "Chiederemo ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dallo studio Giuliano Ferrigno il maltempo in apertura che ha caratterizzato questo mercoledì 10 luglio una tempesta di vento pioggia e grandine si è abbattuta sulla costa Adriatica da Milano Marittima in provincia di Ravenna a Chiara provocando danni 200 pini marittimi secolari sono stati abbattuti infrastrutture mobile cartelli nel comune di Cervia sono volati via Madonna rimasta ferita è stata portata ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale con all’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano 0,1% nel 2019 0,7 Nel 2020 in Italia ultima per crescita nel Lui è in entrambi gli anni Nelle nuove previsioni economiche della commissione europea e Malta al top nel 2019 più 5,3% seguita da Ungheria Polonia più 4,4 l’Irlanda + 4% in fondo alla classifica ma prima dell’Italia se la Germania + 0,5% ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione mercoledì 10 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Lorenzo Fontana Alessandra Locatelli entrambe esponenti della Liga hanno girato da ministri degli affari europei della famiglia al Quirinale riprende il conte si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui ti completa l’aspetto e potremo così proseguire ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno con un filo che sale di 0,1% nel 2019 0,7 Nel 2020 l’Italia resta un’ultima per crescita nel in entrambi gli anni che le nuove previsioni economiche della commissione europea e Malta al top nel 2019 più 5,3% seguita da Ungheria Polonia + 4,4 e dall’Irlanda + 4% in classifica Ma prima dell’Italia c’è la ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Lorenzo Fontana Alessandra Locatelli entrambi esponenti della lega giureranno da ministri degli affari europei e della famiglia alcuni Natale 18 premier Giuseppe Conte si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro e La compagine governativa di cui completiamo La7 Potremmo così proseguire l’attività di ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati colto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi ci saranno dei nuovi ministri Lorenzo Fontana gli affari europei Alessandra Locatelli e la famiglia lo annunciato il premier Giuseppe Conte a margine della relazione annuale dell’INPS intendo che il giuramento al Quirinale previsto per oggi alle 18 si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio come ventilato nelle Ultime ore Ecco arrivare il mini rimpasto al governo Lorenzo Fontana diventa ministro per gli affari europei la deputata leghista Alessandro Locatelli prenderà il suo posto al di là della famiglia ad annunciarlo è stato il premier Conte siamo d’accordo con Mattarella e giù veramente previsto alle 18 al Colle ha detto il ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio sulle tasse Ieri ho sentito parlare di condoni il movimento di condomino ne fa e non ne farà mai e troviamo assurdo che quando si parla di tasse il primo pensiero di qualcuno si sa fare dei regali grandi evasori per noi grandi valori vanno in carcere lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio sulla flat Tax aspettiamo ancora le coperture non ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati molto dalla redazione da Francesco Vitali studio non Devo scusarmi a dirlo a Repubblica il Sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora al termine di una giornata carica di tensione dopo le polemiche all’interno del governo suscitate dagli attacchi premier Salvini per gli insulti sessisti a Carola cat.ii Spadafora quelle del Ministro dell’Interno sono state parole che hanno ...