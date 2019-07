Lazio | presentate prima e terza maglia per il 2019 2020

calcioefinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2019)– Lae Macron, storico sponsor tecnico della società biancoceleste, hanno presentato le nuove maglie “Home” e “Third” che la squadra di Simone Inzaghi indosserà nella prossima stagione. Bisognerà invece attendere ancora un po’ per quanto riguarda la“Away”, che sarà svelata durante il ritiro ad Auronzo di … L'articoloper il

CalcioFinanza : #Lazio, presentate la prima e la terza maglia per il 2019/2020 - CalcioWeb : ?? Lazio, presentate le nuove maglie foto e video della prima e della terza divisa ?? - misterbarcollo : RT @IoNascoQui: Ecco la prima e la terza maglia della S.S. Lazio 2019/20 presentate contestualmente alla premiazione in Campidoglio per la… -