La7 palinsesti | Urbano Cairo annuncia lo stop a Miss Italia e la serie Chernobyl

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La nuova stagione di La7 si apre con tante certezze consolidate, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Myrta Merlino e Andrea Purgatori, ma con alcune importanti novità: a partire dallodella collaborazione conla cui nuova edizione non andrà più sulle tv di, mentre è statata la nuova trasione per Licia Colò dal titolo Eden un pianeta da salvare e soprattutto arriva in chiaro laevento targata Hbo e inappena trasmessa su Sky,che per molti critici è da considerarsi lamigliore di questo 2019. “In un momento come questo – ha commentatomentre introduceva i nuoviper il 2019-2020 – in cui è importante che il nostro Paese abbia spunti di riflessione e di accrescimento culturale, La7 ha dato il suo contribuito. È una cosa da andare fieri”. Le novità di ...

marty994 : RT @Valeriogeol: La7 tutta la vita. A maggior ragione dopo aver visto gli altri palinsesti. - repubblica : Palinsesti La7, confermati Massimo Giletti, Diego Bianchi e Corrado Formigli [news aggiornata alle 14:02] - gianluigidellac : RT @RepSpettacoli: Palinsesti La7, confermati Massimo Giletti, Diego Bianchi e Corrado Formigli -